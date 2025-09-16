Коллекционную карточку Месси продали за рекордные 1,5 миллиона долларов

Коллекционная карточка с изображением аргентинского нападающего Лионеля Месси времен его первых сезонов в каталонской "Барселоне" продана на онлайн-аукционе за 1,5 миллиона долларов (810 миллионов тенге). Это рекордная сумма для подобных товаров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

Редкий экземпляр был выпущен компанией Panini в сезоне-2004/05, когда Месси только дебютировал за основной состав "Барселоны" в возрасте 17 лет.

Карточка Месси получила высшую оценку в 10 баллов от Professional Sports Authenticator (PSA). Также она получила "бриллиантовый" сертификат от Mike Baker Authenticated, который считается показателем исключительно элитного состояния.

Отмечается, что это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за футбольную карточку. Предыдущий рекорд принадлежал карточке Пеле 1958 года, проданной за 1,33 миллиона долларов в 2022 году.



Фото: Fanatics Collect

38-летний Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". С 2000 по 2021 год аргентинский нападающий находился в системе "Барселоны", с которой 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

После ухода из "Барселоны" форвард отыграл два сезона за французский "Пари Сен-Жермен", с которым стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. С лета 2023 года Месси выступает за американский "Интер Майами".