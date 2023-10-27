Клубы из Саудовской Аравии нацелились на Кевина Де Брюйне

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Вчера 13:59
©twitter.com/KevinDeBruyne

Полузащитник Кевин Де Брюйне может рассмотреть возможность покинуть "Манчестер Сити" в будущем, сообщают Vesti.kz.

Представители Саудовской Профессиональной Лиги выразили интерес к возможному переходу бельгийца в 2024 году.

Следует отметить, что в настоящее время Де Брюйне восстанавливается после травмы.

Напомним, что бельгиец с 2015 году выступает за "Манчестер Сити". Он пять раз выигрывал чемпионат Англии, дважды становился обладателем Кубка Англии, выиграл пять Кубков Лиги и два Суперкубка Англии.

Кроме того, 32-летний футболист в 2023 году стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

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Метки:
Де Брюйне Кевин Манчестер Сити Саудовская Аравия Футбольные трансферы

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