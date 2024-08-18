В клубе Роналду нашли виновного в разгроме от команды Неймара. Его ждет увольнение

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 16:02
©instagram.com/alnassr

Саудовский "Аль-Наср" провалился в финале Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Хилялю" бразильца Неймара с крупным счетом 1:4, передает Vesti.kz.

Как сообщает Aawsat, руководители "Аль-Насра" после этого всерьез рассматривают возможность увольнения главного тренера команды Луиша Каштру.

Стоит сказать, что Каштру сталкивается с критикой со стороны болельщиков и прессы. Его называют тренером, неспособным принимать решения в трудные времена и в больших матчах.

Источник отмечает, что "Аль-Наср" уже начал процесс поиска нового рулевого для команды. Решение о смене тренера может быть принято уже в самые ближайшие дни.

Отметим, что главной звездой клуба является португалец Криштиану Роналду, который не смог сдержать эмоций после матча.

Он играет за команду с 2023 года.

Метки:
Роналду Криштиану Неймар Саудовская Аравия Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:28
Мировой футбол
Чемпион Европы решился уйти от Роналду после унижения от клуба Неймара. Детали
Сегодня , 16:02
Мировой футбол
В клубе Роналду нашли виновного в разгроме от команды Неймара. Его ждет увольнение
Сегодня , 15:37
Мировой футбол
Зайнутдинов интересен 16-кратному чемпиону: подробности
Сегодня , 13:18
Мировой футбол
Роналду сбежал в раздевалку после 1:4 в Суперкубке (видео)
Сегодня , 13:01
Мировой футбол
Роналду устроил истерику и обвинил партнеров в упущенном трофее (видео)
Вчера , 23:17
Мировой футбол
Разгромным камбэком завершился матч клубов Роналду и Неймара за первый трофей сезона
Вчера , 17:00
Мировой футбол
Месси потребовал 26 миллионов после скандала. Подробности
16 августа, 17:08
Мировой футбол
Роналду "отправили на пенсию" после промаха со штрафного: видео
16 августа, 14:59
Мировой футбол
В европейском клубе отреагировали на "приглашение" Черчесова
16 августа, 14:00
Мировой футбол
Пророк назвал Осимхену клуб, в котором он "убьет" свою карьеру
© 2008 - 2024 ТОО «EML»