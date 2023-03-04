Клуб из Саудовской Аравии предложил Месси по 90 миллионов евро за сезон

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 08:22
©twitter.com/FabrizioRomano

ФК "Аль-Иттихад" предложил звезде сборной Аргентины и ПСЖ Лионелю Месси контракт, передает Marca.

Клуб из Саудовской Аравии готов платить 35-летнему форварду по 90 миллионов евро за сезон. 

Стоит отметить, что эта сумма более чем в два раза ниже контракта португальца Криштиану Роналду, который в клубе "Аль-Наср" в Саудовской Аравии получает за сезон по 200 миллионов евро. 

В текущем сезоне Месси провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее аргентинец был признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия ПСЖ Аргентина

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:22
Мировой футбол
Клуб из Саудовской Аравии предложил Месси по 90 миллионов евро за сезон
2 марта, 22:28
Мировой футбол
18-летний игрок после трансфера из КПЛ провел первую тренировку в топовом европейском клубе
2 марта, 17:29
Мировой футбол
Бразильский футболист сел на диету Роналду и чуть не умер
2 марта, 00:20
Мировой футбол
Еще одна женщина заявила о домогательствах со стороны Дани Алвеса
1 марта, 22:43
Мировой футбол
"Результаты премии не так уж важны". Тренер "Реала" отреагировал на победу Месси в голосовании за лучшего игрока мира
1 марта, 20:59
Мировой футбол
Топовый европейский клуб подписал игрока "Атырау"
28 февраля, 20:58
Мировой футбол
Не ПСЖ и не "Реал": Мбаппе назвал любимый клуб
28 февраля, 19:06
Мировой футбол
Назван преемник Месси и Роналду
28 февраля, 15:22
Мировой футбол
Мбаппе отреагировал на признание Месси лучшим футболистом
28 февраля, 14:52
Мировой футбол
ФИФА присудила посмертную награду Пеле
© 2008 - 2023 ТОО «EML»