Клуб Роналду задумал подписать попавшегося на допинге футболиста

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции по футболу Поль Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, рассматривает возможность подписания 31-летнего футболиста. В саудовском клубе готовы сделать Погба выгодное предложение.

Также на звездного игрока претендуют американский "Лос-Анджелес" и фрманцузский "Марсель".

Ранее "Ювентус" объявил, что не рассчитывает на Погба, который был дисквалифицирован за допинг. Туринский клуб инициировал переговоры с игроком о расторжении договора. Погба сможет сновать играть в футбол в марте 2025 года - тогда закончится его 18-месячная дисквалификация.

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Напомним, в августе 2023 года Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После этого француз подал апелляцию. В октябре этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации.