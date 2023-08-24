Клуб Роналду получил мощное усиление из "Манчестер Сити"

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Вчера 20:05
©twitter.com/AlNassrFC

"Аль-Наср", за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, объявил о трансфере победителя Лиги чемпионов в составе "Манчестер Сити" Эмерика Ляпорта, сообщают Vesti.kz.

При этом детали контракта не уточняются. Хотя, по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" продал испанского защитника за 30 миллионов евро.

29-летний Ляпорт выступал за английский клуб с 2018 года. Также в его карьере были "Атлетик" (Бильбао) и "Баскония". В сборную Испании вызывается с 2021 года.

Ранее "Аль-Наср" узнал соперников по групповому этапу азиатской Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 8-2 6
2 Манчестер Сити 2 2 0 0 4-0 6
3 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5 Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 4-2 4
6 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 4-2 4
8 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
9 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
10 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3-3 3
11 Кристал Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
12 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 1-2 3
13 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
14 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1-3 0
17 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 1-5 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Роналду Криштиану

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