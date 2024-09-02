Клуб Роналду подписал защитника за 24 миллиарда

Саудовский "Аль-Наср" объявил о переходе центрального защитника Мохамеда Симакана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Французский футболист перешел в клуб португальской звезды Криштиану Роналду из немецкого "РБ Лейпциг" в "Аль-Наср".

По информации СМИ, трансфер 24-летнего француза обошелся клубу в 45 миллионов евро (свыше 24 миллиардов тенге). Transfermarkt оценивает Симакана в 35 миллионов евро.

Новичок "Аль-насра" является воспитанником "Страсбура". Он присоединился к "РБ Лейпциг" летом 2021 года, провел 85 матчей в Бундеслиге и забил четыре гола.

"Аль-Наср" занимает пятое место в таблице саудовской Про-лиги после двух туров.

Ранее стало известно, что саудовский клуб расстался с бразильским фланговым защитником Алексом Теллесом.