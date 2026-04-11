Клуб Покатилова устроил голевую перестрелку в зарубежном чемпионате

Бакинский "Сабах" сыграл вничью против клуба "Зиря" в матче 27-го тура чемпионата Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "Сабаха" завершилась со счетом 2:2. На 16-й минуте Джой-Ланс Микелс вывел хозяев вперед.

На 32-й минуте бразилец Руан Ренато переиграл с пенальти вратаря сборной Казахстана Стаса Покатилова, который вывел "Сабах" на этот матч с капитанской повязкой.

На 40-й минуте турецкий нападающий Эрен Айдын вновь заставил капитулировать Покатилова. Впрочем, в Игор Ногейра на 51-й минуте спас "Сабах" от поражения - 2:2.

"Сабах" набрал 66 очков и лидирует в турнирной таблице. Клуб Покатилова на десять баллов опережает "Карабах", у которого матч в запасе.

"Зиря" набрала 44 очка и занимает четвертое место.

В следующем туре, "Сабах" сыграет на выезде с "Карабахом". Игра пройдет 18 апреля.