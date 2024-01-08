Клуб Месси подпишет экс-игрока "Барселоны", "Ливерпуля" и "Баварии"? Пять лет назад он стоил 150 миллионов

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8 января 23:35
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Бразильский полузащитник Фелипе Коутиньо может присоединиться к клубу МЛС "Интер Майами", в составе которого выступает легендарный аргентинец Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

Сейчас 31-летний футболист, принадлежащий английской "Астон Вилле" на правах аренды выступает за "Аль-Духаиль" из Катара.

По информации AS английский клуб не рассчитывает на игрока. Его аренда в катарском клубе заканчивается летом 2024 года и для игрока подыскивается новый вариант аренды, теперь, уже в МЛС. Вероятно, он уйдет в "Интер Майами" или "Лос-Анджелес Гэлакси".

В текущем сезоне он сыграл за "Аль-Духаиль" 11 матчей, забив четыре гола и записав на свой счет одну результативную передачу.

Ранее Коутиньо выступал за "Баварию", "Барселону", "Ливерпуль", "Эспаньол", "Васко да Гаму" и миланский "Интер".

По данным Transfermarkt его стоимость составляет девять миллионов евро.

Отметим, что в декабре 2018 года бразилец оценивался в 150 миллионов евро.

Метки:
Барселона Бавария Ливерпуль Месси Лионель США Футбольные трансферы

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