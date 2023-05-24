"Клуб и фанаты этого заслуживают". Вратарь ПСЖ - о победе в Лиге чемпионов

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Сегодня 14:00
©instagram.com/donnarumma

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма считает, что однажды парижане выиграют Лигу чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Мы действительно хотели дойти до конца. Мы хотели пройти весь путь. Но Лига чемпионов не должна становиться навязчивой идеей. Я уверен, что однажды мы выиграем ЛЧ, потому что клуб и его фанаты это заслуживают. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы подняться на вершину. Некоторые сезоны складываются тяжелее других. Это нормально, таков футбол. Мы хотели выступить лучше, добиться большего, но не вышло. Но мы точно лучше выступим в следующем сезоне", - цитирует Доннарумму "ФНК" со ссылкой на Telefoot.

Отметим, что в нынешнем сезоне ЛЧ ПСЖ дошел до 1/8 финала, уступив по сумме двух игр "Баварии" (0:1, 0:2).

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Метки:
ПСЖ Лига чемпионов

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