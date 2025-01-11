Клопп выбрал между Месси и Роналду

Известный немецкий тренер Юрген Клопп назвал трех лучших футболистов в истории, передает Vesti.kz со ссылкой на Give me Sport.

Примечательно, что в данный список не был включен звезда саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Для меня лучшие футболисты в истории это Лионель Месси, Диего Марадона и Пеле", - заявил Клопп.

Напомним, что Клопп занимал должность главного тренера "Ливерпуля" с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи.

С 1 января немец стал глобальным руководителем футбольных операций в компании "Ред Булл".

Также в его карьере были дортмундская "Боруссия" и "Майнц".