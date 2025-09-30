Клопп принял судьбоносное решение о своем будущем

Бывший главный тренер "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп признался, что не исключает завершения своей тренерской карьеры, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист может принять новое предложение.

"После ухода из "Ливерпуля" я отдыхал. Наслаждался жизнью, проводил время с внуками. Но я понимал, что долго не смогу без работы. Однако знал, что вряд ли вернусь на место главного тренера. Больше никогда? Думаю, да. Хотя не могу знать точно, что будет в будущем", - передает слова немецкого специалиста The Athletic.

Последним клубом Клоппа был "Ливерпуль", который он возглавлял с 2015 по 2024 год.Под его руководством "красные" завоевали восемь трофеев (АПЛ, Кубок Англии, два Кубка футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира).

Также он возглавлял немецкие "Майнц" и "Боруссию" (Дортмунд), с которой дважды выигрывал чемпионат Германии и Кубок страны, а аткже доходил до финала Лиги чемпионов.