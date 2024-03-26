В Китае футбольных чиновников приговорили к тюрьме за взятки

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Сегодня 10:45
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Суды Китая вынесли приговоры по делам о коррупции в отношении двух футбольных чиновников, передают Vesti.kz.

Так, экс-заместитель генерального секретаря Китайской футбольной ассоциации Чэнь Юнлян получил 14 лет тюрьмы, а бывший генеральный директор Китайской Суперлиги по футболу Дун Чжэн приговорен к восьми годам заключения.

Народный суд района Сяньань городского округа Сяньнин провинции Хубэй приговорил Юнляна за дачу и получения взяток.

В свою очередь, народный суд уезда Сунцзы городского округа Цзинчжоу провинции Хубэй осудил Чжэна за получение взяток.

В Китае с ноября 2022 года ведется кампания по борьбе с коррупцией в футболе, аналитики отмечают, что эта кампания побила рекорды по продолжительности и числу арестов, что сделало ее самой масштабной антикоррупционной акцией в истории китайского футбола.
 
В конце января этого года Народный суд средней ступени города Хуанши провинции Хубэй предъявил экс-председателю Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюаню обвинения в получении взяток и материальных ценностей в размере более 81 миллиона юаней (около 11,4 миллиона долларов).

Комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины провинции Хубэй сообщила в феврале 2023 года, что бывший на тот момент председателем Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань попал под следствие по подозрению в нарушении закона и дисциплины и был снят со всех занимаемых должностей.

В марте 2023 года под следствие попали руководитель департамента соревнований Китайской футбольной ассоциации Хуан Сун и председатель дисциплинарного комитета Китайской футбольной ассоциации Ван Сяопин, в августе - бывший главный тренер мужской сборной Китая по футболу Ли Те и председатель Китайской Суперлиги по футболу Лю Цзюнь. В октябре по делу о коррупции был задержан бывший замглавы главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Ду Чжаоцай.

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