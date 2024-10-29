Нападающие Харри Кейн и Килиан Мбаппе стали обладателями награды имени Герда Мюллера на церемонии вручения "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

Назван в честь легендарного немецкого бомбардира и награждает нападающего, забившего наибольшее число голов за сезон.

Английский форвард немецкой "Баварии" и французский нападающий "Реала" в прошлом сезоне забили в общей сложности по 52 гола.

Отметим, что Кейн вышел на сцену парижского театра "Шатле", а Мбаппе, как и остальные игроки "Реала" не прилетел во Францию.