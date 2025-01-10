Казахстанскому футболисту нашли клуб в Европе

18-летний казахстанский нападающий Рауль Аллахвердиев получил возможность проявить себя в молодежной команде бельгийского "Гента" U21. Игрок присоединится к столичному "Женису" на тренировочных сборах, а затем отправится в Бельгию для участия в просмотре, передают Vesti.kz.

Рауль начал профессиональную карьеру в 15 лет, дебютировав за "Женис" и с первых матчей стал привлекать внимание футбольных экспертов и болельщиков.

В 2023 году его имя оказалось в списке ТОП-50 самых ценных игроков его года рождения по версии Transfermarkt, где он занял 45-е место.

Тогда рыночная стоимость молодого нападающего составляла 175 тысяч евро, сейчас цена снизилась на 75 тысяч.



Неудивительно, что его успехи на поле привлекли внимание не только в Казахстане, но и за его пределами: ассоциация футбольных федераций Азербайджана пыталась заполучить игрока в свою национальную сборную, учитывая его азербайджанские корни.

Однако сам Аллахвердиев заявил, что его выбор - защищать цвета сборной Казахстана.



За два сезона в первой лиге и Кубке Казахстана, Рауль провел 33 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Кроме того, игрок уже второй год подряд вызывается в юношескую сборную страны.

Просмотр в "Генте" может стать для Аллахвердиева шагом на пути к международной карьере и новым вершинам. Это важный этап для юного нападающего, который намерен продолжать прогрессировать и заявлять о себе на европейской арене.



Напомним, что 14-летний казахстанский футболист, представляющий юношескую сборную U-15, заключил контракт с академией испанского клуба "Леванте". Ранее он выступал в системе "Кайрата".