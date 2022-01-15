Казахстанский футболист сыграл против 16-кратного чемпиона

"Газиантеп", за который выступает казахстанский футболист Александр Меркель, встречался с "Бешикташем" в рамках 21-го тура чемпионата Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Бешикташа", являющегося 16-кратным чемпионом своей страны. Решающий гол на 67-й минуте забил Миши Батшуайи.

Меркель появился на поле на 81-й минуте, заменив Амадея Ветри. Для него это был 15-й матч за турецкий клуб, в который он перешел в августе прошлого года.

После этой игры "Бешикташ" с 32 очками располагается на шестом месте в таблице, а "Газиантеп" с отставанием на один пункт идет на восьмой позиции.