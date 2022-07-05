Казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе

Бывший полузащитник "Кайрата" и "Актобе" Рифат Нурмугамет планирует продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С ним активные переговоры ведет клуб высшего дивизиона чемпионата этой страны - "Сумгайыт", который тренирует белорусский специалист Алексей Бага.

Тренер "Сумгайыта" хорошо знаком с казахстанцем по совместной работе в "Актобе" в сезоне-2021.

26-летний Нурмугамет является воспитанником "Кайрата", за основной состав которого полузащитник провел несколько матчей. Также он выступал за "Жетысу". Последним клубом Нурмугамета был "Мактаарал", который он покинул несколько дней назад.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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