Казахстанец сыграет в сильнейшей лиге топового европейского чемпионата

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Сегодня 13:55 Комментарии 1
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26-летний казахстанец Ян Вороговский в составе "Моленбека" стал чемпионом первой лиги Бельгии и в следующем сезоне сыграет в высшей лиге, передает Vesti.kz.

Титул "Моленбек" оформил после победы над молодежкой "Андерлехта" - 1:0. Ян провел полный матч, всего в сезоне у него 3+2 в 32 играх.

Вороговский выступает за "Моленбек" с лета 2022 года. После аренды клуб выкупил защитника сборной Казахстана у "Кайрата", подписав контракт до июня 2024 года.

Три года назад Ян выигрывал первую лигу Бельгии с "Беерсхотом", а своем единственном сезоне в высшей лиге страны провел 21 матч.

Интересно, что "Моленбеком" владеет американский бизнесмен Джон Тейлор, у которого также есть доли в "Кристал Пэласе" из АПЛ, французском "Лионе" и бразильском "Ботафого".

Добавим, что в рейтинге УЕФА чемпионат Бельгии располагается на 9-ом месте.

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Метки:
Вороговский Ян Бельгия
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