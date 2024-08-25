Казахстанец помог своему клубу захватить лидерство в зарубежном чемпионате

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"Силькеборг", за который играет казахстанец Рамазан Оразов, на выезде обыграл "Вайле" в матче 6-го тура чемпионата Дании по футболу, передает Vesti.kz.

Матч закончился победой "Силькеборга" со счетом 3:1, причем все мячи были забиты во втором тайме. У победителей дважды отличился Тонни Адамсен и один гол забил Александер Симмельхак. Гол престижа у гостей провел Хамза Барри.

Оразов вышел на замену на 67-й минуте и поучаствовал в одной из голевых атак.

В итоге "Силькеборг" набрал 15 очков и поднялся на первое место. "Вайле" занимает последнее, 12-е место, и очков в своем активе не имеет. 

Добавим, что казахстанец пополнил состав команды летом этого года.

 

Метки:
Оразов Рамазан Футбол Еврофутбол Дания

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