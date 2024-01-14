Карима Бензема отстранили от тренировок "Аль-Иттихада"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 09:07
©instagram.com/ittihadclub.sa

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема отстранен от тренировок и не примет участия в предстоящем УТС саудовского клуба, передают Vesti.kz

По информации Marca, это решение было принято главным тренером Марсело Гальярдо, поскольку футболист не прибыл в расположение команды 12 января.

Француза нет в списке игроков, которые будут готовиться к возобновлению сезона в Дубае (ОАЭ).

Отмечается, что Бензема уже пропустил три тренировки до конца года в Джидде, до наступления официальных отпусков для игроков перед рождественскими каникулами.

Ранее проходила информация, что Карим недоволен условиями в Саудовской Аравии и хочет покинуть клуб. Причины - жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей, проблемы на поле и критика со стороны фанатов.

36-летний Бензема перешел в "Аль-Иттихад" из мадридского "Реала" летом 2023 года, подписав контракт до 30 июня 2026-го.

В текущем чемпионате Саудовской Аравии он провел 15 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Метки:
Саудовская Аравия
Новости
Сегодня , 09:07
Мировой футбол
Карима Бензема отстранили от тренировок "Аль-Иттихада"
Вчера , 13:16
Мировой футбол
Легенда "Реала" сравнил Роналду и Мбаппе
Вчера , 12:14
Мировой футбол
Ради фанатов! Стало известно странное требование "Интера Майами" к Месси
Вчера , 08:09
Мировой футбол
Месси спровоцировал безумную реакцию болельщиков в США
12 января, 22:59
Мировой футбол
В "Аль-Насре" сделали признание о Роналду
11 января, 21:08
Мировой футбол
Бывший тренер сборной Англии Эрикссон заявил, что болен раком
11 января, 19:22
Мировой футбол
Игроки сборной Гамбии чуть не погибли во время полета: подробности
11 января, 16:53
Мировой футбол
Неймар шокировал заявлением о Месси и ПСЖ
11 января, 15:22
Мировой футбол
Криштиану Роналду показал смысл своей жизни
11 января, 13:35
Мировой футбол
"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду
© 2008 - 2024 ТОО «EML»