Карим Бензема провалился в Саудовской Аравии

Футбольный клуб "Аль-Иттихад", за который выступает бывший нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, лишился математических шансов на защиту титула чемпиона Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Это произошло посла гостевого матча 26-го тура с "Аль-Ахли". Встреча, прошедшая в Джидде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Фирас Аль-Бурайкан с передачи бывшего нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино (34-я минута).

Бензема вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для француза это была вторая игра за "Аль-Иттихад" после того, как пропустил более месяца.

На данный момент "Аль-Иттихад" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице саудовской лиги. Команда Бензема утратила шансы защитить чемпионский титул, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" на 24 очка за восемь туров до конца сезона.

Бензема перешел в "Аль-Иттихад" минувшим летом на правах свободного агента после ухода из "Реала". В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.