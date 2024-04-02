Карим Бензема провалился в Саудовской Аравии

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 10:15
©ФК "Аль-Иттихад"

Футбольный клуб "Аль-Иттихад", за который выступает бывший нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, лишился математических шансов на защиту титула чемпиона Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Это произошло посла гостевого матча 26-го тура с "Аль-Ахли". Встреча, прошедшая в Джидде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Фирас Аль-Бурайкан с передачи бывшего нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино (34-я минута).

Бензема вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для француза это была вторая игра за "Аль-Иттихад" после того, как пропустил более месяца.

На данный момент "Аль-Иттихад" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице саудовской лиги. Команда Бензема утратила шансы защитить чемпионский титул, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" на 24 очка за восемь туров до конца сезона.

Бензема перешел в "Аль-Иттихад" минувшим летом на правах свободного агента после ухода из "Реала". В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Метки:
Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:00
Мировой футбол
18-летний вундеркинд из МЮ "взорвал" футбольный рынок
Сегодня , 10:15
Мировой футбол
Карим Бензема провалился в Саудовской Аравии
Сегодня , 09:00
Мировой футбол
Роналду оформил четвертый хет-трик за "Аль-Наср" и затмил Месси
Вчера , 23:59
Мировой футбол
Криштиану Роналду получил очередное признание в Саудовской Аравии
Вчера , 20:44
Мировой футбол
Кандидат на пост тренера "Ливерпуля" высказался о своем будущем
Вчера , 18:16
Мировой футбол
Неймар "кинул" Месси и Роналду
Вчера , 17:56
Мировой футбол
Скандально известный футболист из России переплюнул Роналду
Вчера , 16:53
Мировой футбол
Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории
Вчера , 14:47
Мировой футбол
Роналду посвятил хет-трик своей главной фанатке
Вчера , 13:27
Мировой футбол
Назван клуб с самым дорогим составом. "Реал" только 3-й
© 2008 - 2024 ТОО «EML»