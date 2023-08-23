Стало известно о натянутых отношениях между французским нападающим саудовского "Аль-Иттихада" Каримом Бензема и главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту, сообщают Vesti.kz.

По информации Asharq Al-Aswat, Санту дал понять, что Бензема не соответствует его стилю игры, и вообще не просил руководство его подписывать. Бензема со своей стороны заявил руководству, что чувствует себя неуютно в команде и сталкивается с непрофессиональным отношением к себе со стороны тренерского штаба.

Также Бензема хотел заполучить капитанскую повязку, но у Санту на этот счет было другое видение - он сделал выбор в пользу легенд клуба Ромариньо и Ахмеда Шарахили.

35-летний Бензема перешел из мадридского "Реала" в "Аль-Иттихад" на правах свободного агента 6 июня, подписав контракт до 2026 года. Французский форвард будет зарабатывать около 27,5 миллиона евро за сезон.