Карим Бензема поругался с главным тренером "Аль-Иттихада"

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Вчера 21:36
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Стало известно о натянутых отношениях между французским нападающим саудовского "Аль-Иттихада" Каримом Бензема и главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту, сообщают Vesti.kz.

По информации Asharq Al-Aswat, Санту дал понять, что Бензема не соответствует его стилю игры, и вообще не просил руководство его подписывать. Бензема со своей стороны заявил руководству, что чувствует себя неуютно в команде и сталкивается с непрофессиональным отношением к себе со стороны тренерского штаба.

Также Бензема хотел заполучить капитанскую повязку, но у Санту на этот счет было другое видение - он сделал выбор в пользу легенд клуба Ромариньо и Ахмеда Шарахили.

35-летний Бензема перешел из мадридского "Реала" в "Аль-Иттихад" на правах свободного агента 6 июня, подписав контракт до 2026 года. Французский форвард будет зарабатывать около 27,5 миллиона евро за сезон.

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Метки:
Саудовская Аравия

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