Карим Бензема получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии

Французский нападающий Карим Бензема получил травму во время матча четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

"Аль-Иттихад", за который выступает футболист, встречался на выезде в Мекке с "Аль-Вахдой" и выиграл со счетом 3:0.

Бензема был вынужден покинуть поле на 42 минуте. Вероятно, у него повреждено подколенное сухожилие.

Отметим, что "Аль-Иттихад" выиграл все четыре стартовые матча чемпионата Саудовской Аравии и возглавляет турнирную таблицу. Контракт Бензема с "Аль-Иттихадом" рассчитан до 2026 года.