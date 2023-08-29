Карим Бензема получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии

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Сегодня 07:30
©twitter.com/Benzema

Французский нападающий Карим Бензема получил травму во время матча четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

"Аль-Иттихад", за который выступает футболист, встречался на выезде в Мекке с "Аль-Вахдой" и выиграл со счетом 3:0.

Бензема был вынужден покинуть поле на 42 минуте. Вероятно, у него повреждено подколенное сухожилие.

Отметим, что "Аль-Иттихад" выиграл все четыре стартовые матча чемпионата Саудовской Аравии и возглавляет турнирную таблицу. Контракт Бензема с "Аль-Иттихадом" рассчитан до 2026 года. 

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Метки:
Саудовская Аравия

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