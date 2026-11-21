В матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Ахли" на своём поле принимал "Аль-Наср". Встреча соседей по турнирной таблице завершилась камбэком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 14-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Криштиану Роналду, а на 18-й они могли удвоить преимущество, но 41-летний португалец угодил в штангу с пенальти. После этого в этой встрече забивали только хозяева - Галено (45+1'), Айван Тони с пенальти (71') и Рожер Ибаньес (75') - 3:1 в пользу "Аль-Ахли".

У Роналду 986-й гол, но беда с пенальти

Криштиану удалось забить 986-й гол в карьере и ещё на шаг приблизиться к заветной отметки 1000 мячей. Но смазанный пенальти явно испортил настроение как ему самому, так и всей команде. Кстати, это уже второй пенальти подряд, который Роналду не забил - ровно месяц назад он допустил промах в игре с НЕОМом (1:0).

Последний раз он забивал с 11-метровой отметки в начале июля в 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).



Эта неудача прервала шестиматчевую серию без поражений "Аль-Насра" в чемпионате. Сейчас команда занимает третье место с 28 очками, а "Аль-Ахли" поднялся на четвёртую позицию, набрав 24 балла.

В таблице бомбардиров лиги уверенно лидирует форвард "Аль-Ахли" Тони, который забил уже 13 мячей. Роналду с восемью голами делит второе место с Тиджани Рейндерсом из "Аль-Кадисии".

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