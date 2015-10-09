Полузащитник "Реала" Браим Диас подписал новый контракт с мадридским клубом, передают Vesti.kz.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, новое соглашение с 27-летним футболистом сборной Марокко рассчитано до июня 2031 года.

Отмечается, что стороны достигли устной договорённости ещё в июле, а официальное заявление "сливочных" ожидается в ближайшее время.

Напомним, Диас выступает за "Реал" с 2019 года, когда перешёл из "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро (с перерывом на аренду в "Милан"). В текущем сезоне-2026/27 он провёл за мадридцев девять матчей во всех турнирах (шесть в Ла Лиге и три в Лиге чемпионов) и отметился тремя результативными передачами.

Прежний контракт футболиста действовал до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

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