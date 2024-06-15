Камбеком с двумя дублями завершился матч Аргентины с участием Месси

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 08:32
©instagram.com/leomessi/

Накануне сборная Аргентины встречалась в товарищеском матче с национальной командой Гватемалы, который прошел на нейтральном поле в США, передает Vesti.kz.

Матч неожиданно начался с гола аутсайдера. Лисандро Мартинес отметился автоголом. Однако в ответ Лионель Месси и Лаутаро Мартинес забили четыре гола на двоих. Итоговый счет 4:1 в пользу Аргентины.

Таким образом, аргентинец забил 108 гол в 182 матчах за сборную страны.

На Кубке Америки Аргентинцы попали в группу с Перу, Чили и Канадой. Матчи стартуют на следующей неделе.

Метки:
Аргентина Месси Лионель Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:32
Мировой футбол
Камбеком с двумя дублями завершился матч Аргентины с участием Месси
Вчера , 19:21
Мировой футбол
Новый клуб для Аймбетова: игрок сделал заявление
Вчера , 16:31
Мировой футбол
Рамазан Оразов узнал способ попасть в клуб из топ-5 лиг
Вчера , 14:24
Мировой футбол
В "Реале" высказались о Мбаппе и сравнили его с Винисиусом
Вчера , 11:39
Мировой футбол
Уэйн Руни раскрыл правду о Криштиану Роналду
Вчера , 09:34
Мировой футбол
Звезде "Реала" предложили 19 миллиардов в Саудовской Аравии
13 июня, 18:25
Мировой футбол
"Король ассистов". Как фанаты в Дании восприняли трансфер Оразова
13 июня, 17:10
Мировой футбол
Месси принял окончательное решение по Олимпиаде
13 июня, 16:24
Мировой футбол
Какое место занимает Оразов в списке самых дорогих игроков нового клуба
13 июня, 15:52
Мировой футбол
В европейском клубе рассказали, когда приметили Оразова
© 2008 - 2024 ТОО «EML»