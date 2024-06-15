Камбеком с двумя дублями завершился матч Аргентины с участием Месси

Накануне сборная Аргентины встречалась в товарищеском матче с национальной командой Гватемалы, который прошел на нейтральном поле в США, передает Vesti.kz.

Матч неожиданно начался с гола аутсайдера. Лисандро Мартинес отметился автоголом. Однако в ответ Лионель Месси и Лаутаро Мартинес забили четыре гола на двоих. Итоговый счет 4:1 в пользу Аргентины.

Таким образом, аргентинец забил 108 гол в 182 матчах за сборную страны.

На Кубке Америки Аргентинцы попали в группу с Перу, Чили и Канадой. Матчи стартуют на следующей неделе.