Какое место занял Модрич в голосовании за "Золотой мяч"

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Стали известны футболисты, занявшие места с пятого по десятое в голосовании за "Золотой мяч" 2023 года, сообщают Vesti.kz.

Церемония награждения проходит в Париже.

5. Родри ("Манчестер Сити", Испания);

6. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия);

7. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Аргентина);

8. Виктор Осимхен ("Наполи", Нигерия);

9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия);

10. Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии).

Стали известны места Бензема, Салаха и Кварацхелии в голосовании за "Золотой мяч"

Названы футболисты, занявшие с 21 по 30 места в голосовании за "Золотой мяч"

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Модрич Лука

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