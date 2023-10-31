Стали известны футболисты, занявшие места с пятого по десятое в голосовании за "Золотой мяч" 2023 года, сообщают Vesti.kz.

Церемония награждения проходит в Париже.

5. Родри ("Манчестер Сити", Испания);

6. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия);

7. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Аргентина);

8. Виктор Осимхен ("Наполи", Нигерия);

9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия);

10. Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии).

Стали известны места Бензема, Салаха и Кварацхелии в голосовании за "Золотой мяч"

Названы футболисты, занявшие с 21 по 30 места в голосовании за "Золотой мяч"