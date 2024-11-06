К Месси? Стало известно будущее Неймара

Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о будущем бразильского нападающего "Аль-Хиляля" Неймара, передает Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что саудовский коллектив может расторгнуть трудовое соглашение с 32-летним бразильцем.

"Есть два варианта: либо Бразилия, либо МЛС. Я думаю, Неймар хочет завершить карьеру в Бразилии. Но сейчас еще рано для этого", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

По мнению Барбозы, Неймар отправится в американский "Интер Майами", где его уже ждет друг Лионель Месси.

За полтора года Неймар сыграл всего в семи матчах в составе "Аль-Хиляля", отметился одним забитым мячом и оформил три ассиста.