Жоау Феликс сделал признание о соперничестве Месси и Роналду

Футболист "Барселоны" и сборной Португалии Жоау Феликс высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

"Месси и Роналду не нужно сравнивать, ими нужно наслаждаться. Выбрать кого-то одного очень сложно, оба сделали очень хорошие вещи, которые не повторятся", - приводит слова Феликса Jijantes FC.

Напомним, Месси восемь раз становился обладателем "Золотого мяча", что является мировым рекордом. У Роналду пять "Золотых мячей".

На данный момент Лео выступает за американский "Интер Майами", а Криштиану играет за саудовский "Аль-Наср".

В карьере аргентинца также были "Пари Сен-Жермен" и "Барселона".

Португалец в Европе защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса", "Реала" и "Спортинга".