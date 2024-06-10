Жоау Феликс назвал лучшего игрока в истории футбола: это не Роналду и не Месси

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Сегодня 10:41
©ФК "Барселона"

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком в истории футбола, передают Vesti.kz.

"Лучший игрок в истории? Роналдиньо", - приводит слова Феликса Managing Barça.

Отметим, правами на Феликса обладает мадридский "Атлетико". Минувший сезон в Ла Лиге он отыграл за "Барселону" на правах аренды. В чемпионате Испании провел 30 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Роналдиньо выступал за "Барселону" в период 2003-2008 годов. Также в его карьере были "Флуминенсе", "Керетаро", "Атлетико Минейро", "Фламенго", "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Гремио". В составе сборной Бразилии становился победителем Кубка Америки-1999, чемпионата мира-2002, Кубка Конфедераций-2005. В 2005-м получил "Золотой мяч".

Метки:
Барселона Роналдиньо Месси Лионель Роналду Криштиану Футбол

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