Главный тренер "Аль-Насра" Стефано Пиоли поделился впечатлениями о сотрудничестве с легендарным нападающим Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Если я приезжаю на полчаса раньше, то Роналду уже на месте минут 25. Он всегда первым садится в автобус. Он перфекционист, который много требует от себя и от других. Он живет для команды, он помогает, дает советы.

Иногда я позволяю Роналду выступить перед игроками. Я не могу относиться к нему так, как к другим, но он умен и уважает свою и мою роли", - сказал Пиоли La Gazzetta dello Sport.