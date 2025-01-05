Главный тренер "Аль-Насра" Стефано Пиоли поделился впечатлениями о сотрудничестве с легендарным нападающим Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.
"Если я приезжаю на полчаса раньше, то Роналду уже на месте минут 25. Он всегда первым садится в автобус. Он перфекционист, который много требует от себя и от других. Он живет для команды, он помогает, дает советы.
Иногда я позволяю Роналду выступить перед игроками. Я не могу относиться к нему так, как к другим, но он умен и уважает свою и мою роли", - сказал Пиоли La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что контракт португальской суперзвезды с саудовским клубом действует до конца сезона 2024/25, и он продолжает быть ключевой фигурой команды.
39-летний Криштиану присоединился к "Аль-Насру" в начале 2023 года. Также в его карьере были "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Пиоли, тренировавший ранее "Милан", возглавил "Аль-Наср" в сентябре 2024 года.