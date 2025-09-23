Футбольный агент Пауло Барбоза в интервью "Чемпионату" раскрыл, почему именно вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

Французский вингер победил в голосовании, обойдя Ламина Ямаля из "Барселоны" и одноклубника Витинью.

"Награды в футболе очень субъективны, тут редко выбирают единогласно - любовь к отдельным игрокам, клубам. Но было понятно одно - обладателем "Золотого мяча" должен стать игрок ПСЖ.

Они выиграли Лигу чемпионов, многие игроки выступали в своих сборных, у которых был успешный результат, к тому же и чемпионат страны выиграли. Не все игроки подходили под такие критерии, поэтому на первый план вышел Усман Дембеле.

Тот же Витинья занял третье место. Рафинья тоже интересный игрок, мог выиграть "Золотой мяч", но "Барселона" не была так успешна в том сезоне, как ПСЖ", - сказал Барбоза