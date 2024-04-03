Израильский клуб принял решение по Шушеначеву после победного гола

"Хапоэль" (Беэр-Шева) объявил состав на матч 1/4 финала Кубка Израиля против "Хапоэля" (Петах-Тиква), сообщают Vesti.kz.

Встреча в Петах-тикве начнется в 21:30 по времени Астаны. Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев попал в стартовый состав.

В прошлом матче в рамках 27-го тура чемпионата Израиля против "Хапоэля" из Хайфы экс-форвард "Кайрата" забил победный гол после выхода на замену. Счет встречи - 2:1.

Таким образом, на счету Шушеначева два гола в семи матчах за израильтян.

Напомним, Шушеначев перешел в "Хапоэль" из "Кайрата" 6 февраля. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 232 тысячи евро, а контракт с ним был подписан до 30 июня 2027 года.

В карьере форварда также был "Тараз", воспитанником которого он является. В сборную Казахстана начал вызываться с 2021 года, а до этого играл за национальные команды до 19 и 21 года.