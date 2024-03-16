Израильский клуб принял решение по Шушеначеву перед матчем с аутсайдером

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Вчера 19:57
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"Хапоэль" (Беэр-Шева) объявил состав на матч 26 тура чемпионата Израиля против "Ашдода", сообщают Vesti.kz.

Казахстанский нападающий Артур Шушеначев начнет матч на скамейке запасных. Игра в Беэр-Шеве начнется в 20:30 по времени Астаны.

Ранее казахстанец провел шесть матчей за израильский клуб. В предыдущих играх он уже отметился забитым мячом.

"Хапоэль" набрал 46 очков и занимает четвертое место. У "Ашдода" 22 балла и предпоследняя 13 строчка в таблице.

Напомним, в прошлом сезоне Шушеначев играл за алматинский "Кайрат". В КПЛ-2023 он сыграл 24 матча, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Метки:
Артур Шушеначев Израиль

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