Израильский клуб принял решение по Шушеначеву перед матчем с аутсайдером

"Хапоэль" (Беэр-Шева) объявил состав на матч 26 тура чемпионата Израиля против "Ашдода", сообщают Vesti.kz.

Казахстанский нападающий Артур Шушеначев начнет матч на скамейке запасных. Игра в Беэр-Шеве начнется в 20:30 по времени Астаны.

Ранее казахстанец провел шесть матчей за израильский клуб. В предыдущих играх он уже отметился забитым мячом.

"Хапоэль" набрал 46 очков и занимает четвертое место. У "Ашдода" 22 балла и предпоследняя 13 строчка в таблице.

Напомним, в прошлом сезоне Шушеначев играл за алматинский "Кайрат". В КПЛ-2023 он сыграл 24 матча, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.