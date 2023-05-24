Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал выступление "Интера" в национальном чемпионате и призвал уволить с поста главного тренера Симоне Индзаги, сообщают Vesti.kz.

"В "Интере" происходит что-то невероятное. Индзаги хвалят за выход в финал Лиги чемпионов, тогда как его команда потерпела катастрофу в чемпионате. Он проиграл один из трех турниров ужасным образом.

Все отдают должное тому, что "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов, а я буду рассказывать своим друзьям, как они туда попали, "Интер" на 20 очков отстает от "Наполи" в Серии А. Это безумие. В прошлом году он проиграл Скудетто "Милану", творившему чудеса. А в этом году он поступил еще хуже. Если бы "Интер" проиграл чемпионство за 3-4 тура до конца, то ладно, можно было бы сказать, что команда боролась. А когда команда выбыла из чемпионской борьбы еще пять месяцев назад, то для меня, как для болельщика "Интера", это позор.

Маротте (генеральный директор), прежде чем говорить, что Индзаги останется на 100 процентов, нужно немного разбираться в футболе. Потому что он и футбол - это черное и белое, он не имеет к нему никакого отношения: он говорит, дает интервью, снимает фильмы. Он там только для пиара, от него нет никакой пользы. "Интер" не может проигрывать 12 матчей и проводить паршивый чемпионат. Индзаги, несмотря на выход в финал Лиги чемпионов, я бы уволил. Тем более что у него был достаточно простой путь в этом турнире.

Уважаемый Маротта, вы должны менять клуб, а не снимать кино", - приводит слова Кассано L’Interista.

Напомним, что "Интер" идет на третьем месте в таблице Серии А, отставая на 20 очков от оформившего чемпионское звание "Наполи". В финале ЛЧ, который состоится 10 июня в Стамбуле, команда Индзаги встретится с "Манчестер Сити".

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