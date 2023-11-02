"Интер Майами" заполучил для Месси звездного партнера

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Сегодня 11:45
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Уругвайский нападающий Луис Суарес близок к воссоединению с бывшим партнером по "Барселоне" аргентинцем Лионелем Месси, ныне выступающим за американский "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

По информации El Pais, Суарес покинет бразильский "Гремио" по окончании бразильской Серии А в декабре. После этого он готов переехать в США.

Суарес обменялся электронными письмами с представителями "Интер Майами". 36-летнему форварду предложат контракт на один год с опцией продления при соблюдении определенных условий.

Ожидается, что Суарес полетит в Майами в декабре, когда получит возможность подписать контракт на правах свободного агента.

Ранее главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино подтвердил, что американский клуб интересуется Суаресом, чей контракт с "Гремио" истекает 1 января 2024 года.

Суарес выступает за "Гремио" с начала текущего года. В его активе 19 забитых мячей и 15 ассистов в 45 матчах за бразильский клуб.

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

Добавим, что в американском клубе также играют два бывших партнера уругвайца по "Барселоне" Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В составе американской команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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Месси Лионель США Футбольные трансферы

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