"Интер Майами" проиграл матч. Не помог даже Месси

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Сегодня 12:20
©ФК "Интер Майами"

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси провел 90 минут в товарищеском матче с "Нью-Йорк Сити". Однако даже это не помогло "Интер Майами" избежать поражения, сообщают Vesti.kz.

Матч завершился победой "Нью-Йорк Сити" со счетом 2:1. В составе победителей отличились Талес Магно (43') и Хулиан Фернандес (49'). Единственный гол у проигравших забил Робби Робинсон, замкнувший передачу Серхио Бускетса.

Напомним, что регулярный сезон в чемпионате МЛС уже завершился. Месси и компании не удалось пробиться в плей-офф.

 

Метки:
Футбол США Месси Лионель Аргентина

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