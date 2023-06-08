"Интер Майами" официально объявил о переходе Месси

"Интер Майами" из американской футбольной лиги МЛС официально объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Клуб опубликовал специальный ролик в своем твиттере.

Напомним, ранее Месси объявил о своем переходе в "Интер Майами" из парижского ПСЖ. Также его хотели у себя видеть испанская "Барселона" и клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

35-летний игрок выступал за французский клуб с лета 2021 года и покинул его на правах свободного агента.

В минувшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.