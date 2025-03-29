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Инсайдер Романо рассказал, сыграют ли Роналду и Месси за один клуб

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Журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе Криштиану Роналду в "Интер Майами" для совместных выступлений с Лионелем Месси, передают Vesti.kz

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Ранее в СМИ появились сообщения, что португальский форвард может покинуть "Аль-Наср" и подписать с американским клубом краткосрочный контракт, чтобы сыграть на клубном чемпионате мира-2025.

"Сообщения о том, что Криштиану Роналду и Лео Месси будут вместе играть за «Интер Майами» на клубном чемпионате мира по краткосрочному контракту, не соответствуют действительности. В этих слухах нет абсолютно ничего правдивого", — заявил Романо в социальных сетях.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 14 июня по 13 июля.