Игроки сборной Гамбии чуть не погибли во время полета: подробности

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Вчера 19:22
©facebook.com/GambiaFootballFederation

Сборная Гамбии по футболу едва избежала катастрофы во время полета на Кубок африканских наций, так как в салоне самолета была нарушена система подачи кислорода, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, команда и тренерский штаб летели из столицы Банжула в Кот-д'Ивуар на турнир, когда несколько игроков потеряли сознание вскоре после посадки в самолет.

Всего через девять минут после взлета пилот был вынужден вернуться в аэропорт Банжула для экстренной посадки, так как запасы кислорода на борту закончились.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Сайди Янко сообщил в своем Instagram, что некоторые члены команды страдают от "сильной головной боли".

Янко, опубликовавший видео, на котором команда высаживается из самолета, осудил ассоциацию своей страны за "неприемлемую" ситуацию.

Бельгийский тренер сборной Гамбии Том Саинтфит сказал Nieuwsblad: "Мы все могли погибнуть. Мы все быстро заснули. Я тоже. Мне снились короткие сны о том, как закончилась моя жизнь. По-настоящему...".

Некоторые игроки проснулись только после приземления.

В Федерации футбола Гамбии заявили, что работают над тем, чтобы команда как можно скорее отправилась в Кот-д’Ивуар на Кубок африканских наций, который пройдет с 13 января по 11 февраля.

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Кубок африканских наций
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