Полузащитник "Реала" Эден Азар рассматривает возможность продолжить свою карьеру в чемпионате Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности звездный бельгиец может перейти в "РВД Моленбек", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский.

По информации журналиста Саши Тавольери одной из причин такого выбора может быть выступление его брата Килиана за бельгийский клуб. По данным источника, финансовые аспекты в данном случае имеют второстепенное значение.

Кроме того, в СМИ обсуждается возможность, что Азар решит завершить свою футбольную карьеру.