Игрок "Арсенала" жестко высказался о россиянах и белорусах

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Сегодня 09:24
©instagram.com/zinchenko

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану, в котором поделился мнением о российских и белорусских спортсменах, передают Vesti.kz.

В интервью Морган упомянул, что украинские спортсмены отказываются жать руки россиянам и белорусам и спросил Зинченко, пожмет ли он руку спортсмену из России.

"Никаких шансов. Я никогда не приму их реакцию. Да, вы можете сказать: "Они ничего не делают против нас". Но они делают. Как и что? Они не реагируют! Если никто не хочет говорить, потому что боится, то мне жаль. Очень жаль. Никогда не называйте нас братьями, как вы делали это в прошлом. Больше никогда", - сказал Зинченко.

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