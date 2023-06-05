Ибрагимович не сдержал слез на прощальной церемонии. Плакали партнеры и болельщики

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Сегодня 08:21
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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не сдержал слез во время прощальной церемонии после заключительного матча сезона с "Вероной" (3:1). Шведский футболист объявил о завершении карьеры, сообщают Vesti.kz.

На экране "Сан-Сиро" зрителям показали видео с нарезками игры Ибрагимовича за "Милан", а после футболисты устроили ему чемпионский коридор. При этом фанаты на трибунах расчувствовались, как и некоторые одноклубники Златана. Оно и понятно, уходит легенда.

Вот так прощались с великим игроком:

Напомним, что Ибрагимович в нынешнем сезоне из-за травмы провел за "Милан" четыре матча, в которых забил один мяч.

Швед начинал карьеру в шведском "Мальме", затем играл за амстердамский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер", "Милан", испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Юнайтед", американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

За сборную Швеции провел 122 матча и забил 62 гола.

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Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК

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