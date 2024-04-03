Ибрагимович объявил о своем прощальном матче

Шведский футболист Златан Ибрагимович проведет прощальный матч за национальную сборную, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации Футбола Швеции.
Последняя игра великого Златана пройдет 8 июня на "Френдс Арене" в Стокгольме. Соперником скандинавов станет сборная Сербии.
Отметим, что Ибрагимович завершил игровую карьеру в 2023 году, но сейчас вернется ради прощального матча.
За свою футбольную карьеру Ибрагимович провел 122 матча за национальную команду и забил 62 гола.
Для Сербии предстоящая встреча будет частью подготовки к Евро-2024. Швеция отбор на чемпионат Европы не прошла.
В данный момент 42-летний швед является советником владельца "Милана" Джерри Кардинале.