Холанду поставили ультиматум. Он выбирает между двумя клубами

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд перейдет либо в мадридский "Реал", либо в каталонскую "Барселону", передает Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника издания отец футболиста Альф-Инге Холанд лично занимается этим вопросом. Он на протяжении нескольких месяцев прорабатывает переход своего сына в мадридский "Реал" или каталонскую "Барселону". Другие варианты не рассматриваются.

На сегодняшний день у Альфа-Инге сложились более теплые отношения с "королевским" клубом. При этом контакты с "сине-гранатовыми" сохраняются. Эрлинг связан контрактными обязательствам с "Манчестер Сити" до лета 2027 года.

Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити"из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. В составе "горожан" он сделал требл - выиграл Кубок и чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 18 голов и пять ассистов в 23 матчах АПЛ. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.