"Хартс" Чеснокова сотворил камбэк в чемпионате Шотландии

"Хартс" одержал победу над "Мозеруэллом" в матче 33-го тура чемпионата Шотландии, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Эдинбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. "Хартс", в заявке которого оказался вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков попал в положение проигрывающего после гола Мбуле Лонгело Эммануэль.

Впрочем, Клаудио Брага на 61-й минуте сравнял счет. а 87-й минуте Лоренс Шенкленд, отличившийся с пенальти, вывел "Хартс" вперед.

Окончательный результат на 90+2-й минуте установил Пьер Каборе.

Что касается Чеснокова, то казахстанец остался на скамейке запасных.

У "Хартса" 70 очков и первое место в таблице. Клуб казахстанца на три балла опережает "Селтик". "Мозеруэлл" с 54 баллами идет на четвертой строчке.