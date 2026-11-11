Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн поделился мнением о том, кто из его одноклубников способен выиграть "Золотой мяч" в будущем, передают Vesti.kz.

33-летний англичанин, завоевавший "Золотой мяч"-2026 в конце октября на церемонии в Лондоне, признался, что хотел бы повторить свой успех. При этом Кейн считает, что в составе мюнхенского клуба есть несколько футболистов, способных побороться за эту награду.

"Я очень горжусь. Конечно, я хотел бы снова выиграть "Золотой мяч", но знаю, что есть много других отличных игроков, способных побороться за победу. Посмотрим. Думаю, сразу несколько моих одноклубников могли бы претендовать на награду. Майкл Олисе попал в десятку в этом году и очень сильно проводит текущий сезон – у него определённо есть шансы", – заявил Кейн, которого цитирует Bayern & Germany.

Напомним, для Кейна это первый "Золотой мяч" в карьере. Второе место в голосовании занял форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, а тройку лучших замкнул вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Майкл Олисе же стал девятым.

Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"