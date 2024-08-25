Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду перед матчем с Казахстаном

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Сегодня 12:03
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность норвежского форварда своей команды Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Холанд оформил десятый хет-трик в своей карьере в матче с "Ипсвичем" (4:1) во втором туре английской премьер-лиги (АПЛ).

С момента перехода из дортмундской "Боруссии" в 2022 году на его счету 94 гола в 101 матче во всех соревнованиях, а также 67 голов в 68 матчах премьер-лиги. По словам Гвардиолы, эти показатели могут сравниться с результатами двух лучших игроков в истории - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Он делал это в Зальцбурге и в Германии, цифры просто поражают.

По количеству голов он может соперничать с Криштиану и Месси. В его возрасте это невероятные цифры. Он невероятная угроза, и мы надеемся, что он останется здесь на долгие годы", - приводит слова Гвардиолы ESPN.

Отметим, что сборная Норвегии с Холандом в составе сыграет против Казахстана 6 сентября в Алматы. В группе 3 Лиги наций соперниками казахстанцев также являются команды Словении и Австрии.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 2 2 0 0 6-1 6
2 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 5-1 6
3 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
5 Ноттингем Форест 2 1 1 0 2-1 4
6 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
7 Вест Хэм Юнайтед 2 1 0 1 3-2 3
8 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
9 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
10 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
11 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
12 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
13 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
14 Лестер Сити 2 0 1 1 2-3 1
15 Челси 1 0 0 1 0-2 0
16 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
17 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
18 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ Футбол Холанд Эрлинг Роналду Криштиану Месси Лионель Норвегия

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