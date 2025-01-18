Гвардиола сравнил Холанда, Месси и Роналду

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никто не сравнится с Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

Он объяснил, почему аргентинский футболист уникален даже на фоне норвежского форварда "горожан" Эрлинга Холанда.

"Месси - игрок другого типа. Холанд столько же забивает. Но нет никого, кто был бы похож на Лео.

Лео, как и Криштиану, я бы сказал, оба уже 14 или 15 лет забивают много голов в каждом сезоне и доходят до последних стадий турниров.

Эрлинг - игрок другого типа, все это знают, но по количеству забитых голов они похожи.

Но это неважно, у всех троих, а может быть, и у Мбаппе, невероятные показатели. Все они - игроки топ-уровня. Лео может играть на разных позициях и создавать разные вещи для своих партнеров. Лео несравним, и я думаю, что Криштиану был близок к его уровню", - цитирует Гвардиолу The Sporting News.