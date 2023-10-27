Главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу попросили прокомментировать слова Лионеля Месси, сравнившего сборную Аргентины с "Барселоной", сообщают Vesti.kz.

Месси заявил следующее:

"Эта сборная Аргентины очень близка к уровню лучшей команды в истории - "Барселоны".

Гвардиола ответил:

"У него есть интуиция и способность анализировать происходящее на поле и в мировом футболе, и учитывая, что Лео поиграл в обеих этих командах, почему мне не следует доверять ему?", - приводит слова испанца Sport24.

36-летний Месси играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год, после чего два сезона провел в "Пари Сен-Жермене". Этим летом аргентинец пополнил состав "Интер Майами".

52-летний Гвардиола возглавлял "Барселону" в период 2008-2012 годов. С 2013 по 2016 год был у руля "Баварии", а потом стал тренировать "Манчестер Сити".